Film CODA grote winnaar Oscars

Het epische sciencefiction-avontuur ’Dune: Part One’ was numeriek aan de winnende hand. Van z’n tien nominaties wist deze film er zes te verzilveren, allemaal in technische categorieën als Production Design en Montage. The power of the dog, vooraf favoriet met maar liefst twaalf nominaties, kwam er bekaaid af. Uiteindelijk won alleen Jane Campion een Oscar voor haar regie. Belfast, goed voor zeven nominaties, leverde ook slechts één winnaar op. Regisseur en schrijver Kenneth Branagh won de Academy Award voor Beste Originele Scenario.

CODA won ook de prijs voor de Beste Mannelijke Bijrol, gespeeld door de dove acteur Troy Kotsur, terwijl ook het bewerkte scenario van Sian Heder werd gelauwerd. Daarmee verzilverde deze film al z’n nominaties. Ariana DeBose kreeg in het Dolby Theatre in Los Angeles de Oscar voor de Beste Vrouwelijke Bijrol voor haar optreden als Anita in West Side Story.

Will Smith werd echter de man van de avond, maar niet louter in positieve zin, toen hij een opmerking van Chris Rock over de kaalheid van zijn vrouw Jada Pinkett Smith beantwoordde met een klap in het gezicht en een scheldpartij. Dat voorval zal de geschiedenis ingaan als hét Oscarmoment van 2022.