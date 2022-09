Lily van der Stokker bekroond om ’pure vrouwenkracht’

Volgens juryvoorzitter Anna Tilroe wilde de jury dit jaar met een verrassing komen. „Want het park kan wel een beeld gebruiken dat totaal uit de band springt.” Lily van der Stokker kan dat bieden. Zij neemt, volgens Tilroe, een uitzonderlijke plaats in binnen de Nederlandse en internationale kunst. Juist omdat haar werk over geluk en vriendelijkheid gaat en de kunstenares zich tegenover ironie en cynisme stelt.

Van der Stokker, die muurschilderingen, installaties en tekeningen maakt, verleidt het publiek met zachte vormen, bloemen en lieflijke kleuren. Haar werk - zoals de ’hemelse’ theepot die ze voor het dak van een parkeergarage in Utrecht vervaardigde - ademt vaak huiselijkheid en knusse gezelligheid uit. Het is vrouwelijk, ogenschijnlijk soft, maar ook rebellerend, constateerde Tilroe in haar lofrede op de winnares. „Het is pure vrouwenkracht in een softe vermomming.”

De kunstenares, die afwisselend in Amsterdam en New York woont en werkt, neemt regelmatig onderwerpen ter hand die je typisch vrouwelijk zou kunnen noemen, zoals de grote schoonmaak en het huishouden. De teksten in haar muurschilderingen verwijzen vaak naar alledaagse situaties in haar leven als vrouw en als kunstenaar. Daarmee bevraagt zij ook de kunst, eeuwenlang het domein van mannen. Want als kunst geen taboes kent, moet spelen met het cliché van wat vrouwelijk is toch ook geen probleem zijn?

Het is de twaalfde keer dat de Wilhelminaring, die volgend jaar haar 25-jarige jubileum viert, werd uitgereikt. Eerder laureaten waren aan Tirzo Martha (2019), Eja Siepman van den Berg (2017), Auke de Vries (2015), Hans van Houwelingen (2013), Piet Slegers (2011), John Körmeling (2009), Maria Roosen (2006), Carel Visser (2004), Jan van Munster (2002), Joep van Lieshout (2000). De eerste prijs werd toegekend aan Joop Beljon op 6 september 1998, precies honderd jaar na de inhuldiging van koningin Wilhelmina.