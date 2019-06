Recensie ’Yesterday’ ✭✭✭✩

TV-ster Himesh Patel (EastEnders) geeft in Yesterday van scenarist Richard Curtis en regisseur Danny Boyle gestalte aan Jack, die vlak voor zijn ongeluk had besloten zijn gitaar aan de wilgen te hangen, Tot grote teleurstelling van Ellie (Lily James), zijn maatje en manager, die in stilte al jaren verliefd op hem is. Nu ontdekt hij alleen dat hij wél kan scoren met Beatles-hits. En omdat niemand die ooit heeft gehoord, kan hij net zo goed doen alsof hij die ook zelf heeft geschreven. Toch?

Een bliksemcarrière volgt: Ed Sheeran biedt hem een plek op het podium, diens manager (Kate McKinnon) belooft van Jack een wereldsensatie te maken. Het zoete verhaal krijgt daarbij wat scherpe kantjes door observaties over strak geregisseerde instant-roem. Intussen lijkt de kersverse superster steeds meer uit het oog te verliezen wat echt belangrijk is, terwijl zijn angst om als plagiërende poseur door de mand te vallen groeit.

Het absurdistische uitgangspunt en de charmante cast maken dat je de logische plotgaten van deze romkom voor lief neemt. Patel speelt Jack als een aandoenlijke alleman in een uitzonderlijke situatie, waarbij de Beatles-songs in zijn onopgesmukte coverversies nog altijd briljant klinken. Yesterday is een film die je na afloop vrolijk neuriënd weer naar buiten stuurt. Al zal de scherpe toehoorder de ondertoon van melancholie intussen niet zijn ontgaan.