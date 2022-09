Ye neemt nieuwe scheidingsadvocaat in de arm

Naast Cohen heeft Ye ook Nicholas A. Salick. Salick ingehuurd. De twee mannen zijn al de vijfde en zesde advocaat die Ye inhuurt om hem bij te staan in zijn scheiding. In mei diende Samantha Spector, de vierde advocaat die de rapper bijstond, haar ontslag in. Zij kon het niet langer opbrengen om de rapper juridisch van advies te voorzien omdat er sprake zou zijn van „een niet te repareren breuk tussen cliënt en advocaat.”

Ye en Kardashian maakten hun scheiding in 2021 bekend. De twee trouwden in 2014 in Italië en kregen samen vier kinderen: North (9), Saint (6), Chicago (4) en Psalm (3).