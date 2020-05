’Arie Ribbens gaat langzaam achteruit, maar blijft genieten’

Eind vorig jaar werd bekend dat de gezondheid van Ribbens was verslechterd en dat hij niet lang meer te leven heeft. Hoewel de situatie onveranderd is gebleven, is de instelling van de zanger hetzelfde. „Hij blijft gewoon zoals altijd genieten”, aldus Cea.

Wel zijn Ribbens en zijn vrouw helemaal klaar met de coronacrisis. „We zijn coronaziek. We zijn de situatie helemaal zat. We zijn coronazat.”

De zanger achter hits als de Polonaise Hollandaise en Ik ben verliefd op Hanja May-Weggen was de afgelopen jaren vaak ziek. Hij is tweemaal bestraald voor longkanker en zijn nieren functioneren niet meer goed. Zijn vrouw liet vorig jaar weten dat zijn situatie was verslechterd.