NPO wil ruim 12 miljoen voor Songfestival

De kosten van de uitzending van het liedjesfestijn bedragen per saldo 16,9 miljoen. Dit is de totale kosten van 26,5 miljoen min de programmagebonden inkomsten van 9,6 miljoen euro die de European Broadcasting Union, die het festival organiseert, bijdraagt. Dit geld wordt bij elkaar gesprokkeld door sponsorgelden en ticketinkomsten.

NPO draagt 2,5 miljoen euro bij aan het evenement. AvroTros heeft 2 miljoen euro vrijgemaakt. De rest moet van het kabinet komen, stelt NPO.

Flink probleem

Mocht het kabinet niet over de brug komen met het geld, dan zit NPO met een flink probleem, erkent een woordvoerder dinsdag. De publieke omroep stelt met klem dat in het verleden bewezen is dat zulke investeringen zich "dubbel en dwars terugbetalen" door de uitgaven van fans die naar Nederland komen voor het festijn.

Premier Mark Rutte heeft al medio mei gewaarschuwd dat de publieke omroep voorlopig niet hoeft te rekenen op extra geld van het Rijk. Hij zei toen niet te denken "dat het een heel populaire gedachte is om er nou meteen belastinggeld in te steken". Vervolgens liet coalitiepartner CDA weten dat Rutte niet zo moeilijk moest doen, omdat het een waanzinnige mogelijkheid is om Nederland op de kaart te zetten.

Op 12 en 14 mei zijn de halve finales van het Eurovisiesongfestival. Op 16 mei is de finale. De Tweede Kamer praat 25 november over het Eurovisiesongfestival.