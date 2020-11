Ruud de Wild hersteld van corona en keert terug naar radiostudio

De Wild vertelde vorige week in zijn show dat hij, net als zijn vriendin Olcay Gulsen eerder, positief was getest en zich ’verrot’ voelde. Hij presenteerde zijn show toen wel vanuit huis. Een dag later liet hij toch verstek gaan omdat hij zich te ziek voelde. Sindsdien namen collega’s zijn programma over.

Ruud en Olcay zaten vorige maand ook al in thuisquarantaine. Het koppel moest zich afzonderen na een tripje naar Lissabon, waarvoor een oranje reisadvies gold. Ze presenteerden toen samen vanuit huis De Wild in de middag.