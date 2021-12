Premium Het beste van De Telegraaf

Hitzanger Robby Valentine: ’Ik ben zo goed als blind’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Robby Valentine is blind geworden en leeft, zoals hij zegt, in een kleine wereld waar hij het liefst niet had willen wonen. Ⓒ Robert Hoetink

De wereld voor Robby Valentine, die in de jaren negentig een wereldhit scoorde met ’Over and over again’, wordt steeds kleiner nu de rockzanger, die vooral met zijn extravagante uiterlijk opzien baarde, nagenoeg blind is. Voor het eerst vertelt hij aan Privé zijn dramatische verhaal. „Ik kan niet meer de vader zijn die ik had willen zijn…”