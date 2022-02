Moeder van Bonnie St. Claire overleden: ’Rust zacht, lieve mama’

De zangeres kon afgelopen zomer haar geluk niet op, toen ze na lange tijd eindelijk haar moeder weer in haar armen kon sluiten. De twee hadden jaren geen contact met elkaar, maar besloten het afgelopen zomer bij te leggen.

Net op tijd, zo blijkt nu.

Bonnie heeft zodoende nog een goede acht maanden van haar lieve moeder kunnen genieten. Vorige week woensdag overleed ze, op de respectabele leeftijd van 94 jaar.

„’La mamma’, zoals we haar noemen, is naar haar laatste rustplaats gebracht”, aldus Bonnie. „Samen met mijn broers Willem, Cor en zus Fenny hebben we dat gedaan. Het was een mooi en waardig afscheid, nadat ze voor ons toch nog vrij plotseling overleed. Zoveel familie is gekomen om ons te steunen in ons verdriet. Onze moeder was een zeer geliefde vrouw, die we heel erg gaan missen. Rust zacht, ik zal je voor altijd in mijn hart blijven dragen.”

De afgelopen maanden koesterde Bonnie het hervonden contact met haar moeder enorm, bewust als ze was van de hoge leeftijd die mater familias inmiddels had bereikt. Hoeveel tijd was hun nog gegeven? „Ik heb natuurlijk jarenlang te veel gedronken, maar toen ik daarmee stopte was het probleem weg. En dus was het weer goed, zei ook Fenny tegen me toen ik besloot weer eens een bezoekje te brengen. Samen met haar heb ik de afgelopen periode dikwijls voor onze moeder gezongen, net als we dat vroeger ook altijd deden. Dat hoorde echt bij ons.”

„Die verloren tijd moest worden ingehaald, en dat hebben we gedaan. We hadden letterlijk geen tijd te verliezen.”