Matthijs van Nieuwkerk danst in jurk in hilarische TikTok challenge

In de ’flip the switch-challenge’ op TikTok is het de bedoeling dat twee mensen dansen op het nummer Nonstop van Drake. Zodra de rapper ’Flipped’ zingt, is het de bedoeling dat de twee van plek en outfit wisselen. En hoe simpel of saai dit wellicht ook klinkt, kan het er behoorlijk grappig aan toe gaan.

Emma Wortelboer deelt maandagavond zo’n TikTok-video op Instagram. Terwijl Matthijs van Nieuwkerk keurig gekleed in pak vooraan in beeld staat, danst Emma met een zonnebril op en met lange grijze jurk aan op de eerste klanken van Nonstop. „Look, I just flipped the switch. Flipped, flipped”, klinkt het, waarna de twee van plek verwisseld zijn. Matthijs danst er vervolgens wild op los in de kleding van Emma, terwijl Wortelboer in zijn pak gekleed is.

De twee worden overladen met positieve reacties. „Hahaha episch!”, reageert Renze Klamer. Lucas Hamming komt niet verder dan een flinke lachbui en Brit Dekker vindt het vooral geweldig.

