Prins William: meer diversiteit in filmsector

De prins, die sinds 2010 voorzitter van de academie is, hield tegen het einde van de ceremonie een speech. Eerder op de avond hadden ook acteur Joaquin Phoenix en actrice Rebel Wilson al gepleit voor meer diversiteit.

„We praten nu alweer over hoe het nog steeds nodig is om meer te doen om diversiteit te adresseren in deze sector. Dat zou niet moeten kunnen in deze tijd.” William vervolgde zijn speech door te zeggen dat BAFTA de kwestie serieus neemt, en ervoor wil zorgen dat er kansen voor iedereen zijn.

De ceremonie kwam dit jaar in opspraak door het gebrek aan diversiteit in de genomineerden. Alleen blanke acteurs en actrices maakten kans op een beeldje in de belangrijkste categorieën. Ook waren er geen vrouwelijke regisseurs die kans maakten op een prijs.