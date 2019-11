Oorlog zonder regels

Het doodschieten van een ongewapende dorpeling, bijvoorbeeld. Bewijsstukken worden vervalst, verhalen netjes op elkaar afgestemd.

De jonge soldaat in The kill team heeft al vroeg zijn twijfels bij de wetteloze werkwijze van zijn peloton. Maar zijn nieuwe sergeant (Alexander Skarsgård) straalt veel charisma en vertrouwen uit. En bovendien: Andrew wil toch zeker niet dat er nóg meer Amerikaanse slachtoffers vallen? Het vorige schokkende incident staat nog in zijn geheugen gegrift.

Regisseur Dan Krauss verfilmt met deze oorlogsthriller zijn eigen gelijknamige documentaire uit 2013. Bij vlagen doet hij dat sterk. Als speelfilmdebutant put hij veel kracht uit zijn acteurs. De onderhuidse spanning tijdens een schietoefening wordt door hem bovendien goed uitgebuit.

Jammer dat hij datzelfde gevoel niet overal weet vast te houden. De allesbeheersende groepsdruk, de broeiende vergeldingsdrang; er zit een film in die in handen van een meer ervaren regisseur nog een stuk beklemmender had kunnen zijn.

✭✭✭