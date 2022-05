Premium Het beste van De Telegraaf

Zó veel betalen fans voor Elvis’ vieze onderbroek en Lennons kies

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Zowel Elvis als John Lennon hield er een fanatieke fanschare op na. Ⓒ ANP/HH, getty Images

Je hebt fans die soms uren in de digitale wachtrij zitten voor een kaartje op de voorste rij. Een ander reist weer de halve wereld over voor een selfie met zijn of haar idool. Maar sommige fans zijn zo verblind door hun – haast ziekelijke – fascinatie, dat ze zonder blikken of blozen 30.000 euro neerleggen voor een verloren kies van John Lennon of 5000 euro betalen een gebruikte tissue van actrice Scarlett Johansson.