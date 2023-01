Japanse technopop-pionier Yukihiro Takahashi overleden

Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Takahashi onderging in de zomer van 2020 een operatie om een hersentumor te verwijderen. Op Twitter meldde hij een jaar later dat hij verwachtte meer behandelingen te moeten ondergaan. Volgens Japanse nieuwsberichten kampte Takahashi begin dit jaar met een longontsteking.

Takahashi was drummer van de band waarvan Ryuichi Sakamoto het meest bekende lid was. Yellow Magic Orchestra werd in 1978 opgericht, maar de muzikanten werkten al langer samen. In het westen was Takahashi toen al bekend van de band Sadistic Mika Band. Vooral in Engeland was er veel aandacht voor die band nadat de Japanners op tournee waren gegaan met Roxy Music, de band van Brian Eno en Bryan Ferry. Yellow Magic Orchestra wordt algemeen beschouwd als de meest succesvolle Japanse act ooit.