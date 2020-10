Dawn French: Cancel culture doodsteek voor comedy

„Ik weet niet echt hoe het verder moet”, zegt Dawn, bekend van French & Saunders en de comedyserie The Vicar of Dibley. „Juist bij stand up-comedy is het opzoeken van grenzen zo interessant.” Cancel culture, waarbij via social media wordt gepoogd andersdenkenden de mond te snoeren door oproepen tot boycots, maakt dat onmogelijk.

„Ik wil dat scherpe mensen ons voortdurend uitdagen en aan het lachen maken. Zo’n lach die je hebt bij grappen die eigenlijk niet kunnen”, legt Dawn uit. „Maar dat wordt steeds moeilijker, vooral omdat comedians steeds meer te maken krijgen met haatzaaiers. Het is lastig om daar mee om te gaan.”

Ook gaat ze in op racisme. Daar kreeg ze veel mee te maken nadat ze getrouwd was met de zwarte comedian Lenny Henry. „Ik had nooit met racisme te maken gehad, totdat ik hem ontmoette”, vertelt ze. Dawn vertelt dat ze heel erg schrok van wat Lenny allemaal te verwerken kreeg. Ze merkt nu ook dat haar dochter er last van heeft. „Maar ze is sterk”, zegt ze.