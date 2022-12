Filmrecensie Ongelijkheid heeft diepe wortels in ’Armageddon time’

Door Marco Weijers

Voor Paul Grass (Banks Repeta, l.) en zijn vriend Johnny (Jaylin Webb) gelden in ’Armageddon time’ verschillende regels.

Iedereen kan alles worden: bondiger valt de Amerikaanse Droom niet samen te vatten. Dat die droom voor velen ook een keiharde illusie is, toont regisseur James Gray (The yards, Ad astra) in zijn autobiografische drama Armageddon time, over een Joods jongetje dat in de jaren 80 opgroeit in Queens.