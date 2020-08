André en Ferry schuiven Dik Voormekaar-podcast op lange baan

Sinds vorig jaar staan er al wel tientallen compilaties op Spotify. „Dat gaat heel goed. De herhalingen gaan al dik over de 1,5 miljoen luisteraars”, zegt André tegen BuzzE. „We zijn nog steeds van plan om nieuwe te maken maar ja, er zijn privé wat problemen geweest.”

Zo belandde Ferry in het ziekenhuis om zich te laten behandelen aan staar en moest André in januari afscheid nemen van zijn echtgenoot Martin. „Daarom is het een beetje op de lange baan geschoven”, legt André uit. „Ik ben nog steeds niet helemaal in de stemming om leuk te doen en te lachen. Dat moet ik nog een beetje terug zien te vinden. Het is toch wel een intensief programma.”

Van uitstel komt echter geen afstel, zo verzekert André. „Ooit zal het gebeuren”, lacht hij.

Beste radioshow ooit

In de Dik Voormekaar Show oogsten André en Ferry met typetjes als Dik Voormekaar en Meneer De Groot veel succes in de jaren zeventig en tachtig. De bizarre sketches en liedjes kwamen rond de eeuwwisseling terug en later verzorgden André en Ferry ook live Voormekaar-sketches tijdens de revues van André in het theater en keerde de show terug op televisie.

Het programma werd eind vorig jaar door de luisteraars van NPO Radio 1 en NPO Radio 5 uitgeroepen tot het beste wat de afgelopen honderd jaar op de radio te horen is geweest.