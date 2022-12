Afscheidsconcert Rob de Nijs best bekeken programma

Ⓒ anp

Het is mooi geweest, het afscheidsconcert van Rob de Nijs, is donderdagavond gezien door ruim 1,2 miljoen mensen. Het was daarmee na de twee grote NOS Journaals het best bekeken programma van de donderdag, blijkt uit cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO).