Jury overlegt over schuldvraag Harvey Weinstein

De jury in de zaak tegen Harvey Weinstein gaat dinsdag in beraad over de vraag of de filmmagnaat schuldig is aan de strafbare feiten die hem ten laste worden gelegd. Als de vijf vrouwen en zeven mannen in de jury Weinstein schuldig bevinden kan hij worden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.