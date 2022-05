Erica en Martien Meiland officieel verhuisd

Vorige maand was het de Meilandjes eindelijk gelukt hun miljoenenvilla in Noordwijk te verkopen. Eerder vond de familie ook een koper voor hun kasteel in Frankrijk. Het kasteel, bekend uit de SBS-serie Chateau Meiland, stond al ruim anderhalf jaar te koop.

Chateau Meiland was in 2019 voor het eerst op tv. Het SBS-programma over Martien, Erica en Maxime Meiland die een chateau in Frankrijk starten won in 2019 de Gouden Televizier-Ring. Eind 2020 verhuisde de familie officieel terug naar Nederland.