Opnames Heel Holland Bakt gaan door, maar aangepast

De achtste reeks van de kijkcijferhit zou eind van het jaar op tv moeten komen. Bij MAX wordt momenteel gekeken welke aanpassingen noodzakelijk zijn, zoals meer ruimte in de tent voor meer afstand tussen de bakkers. „Verder is het een kwestie van afspraken maken.”

Anderhalve meter afstand houden, moet lukken volgens Omroep MAX-baas Jan Slagter. Juryleden Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden zullen de baksels op afstand van elkaar proeven en presentator André van Duin kijkt ook niet over de schouders van de kandidaten mee. „Allemaal goed te doen. De hygiëneregels worden strikter, het wordt extra veel ontsmetten en handen wassen.”

Een uitdaging is het aanpassen van de bekende baktent. „Die moeten we vermoedelijk iets langer maken, maar dat is mogelijk. Als dat het ergste is, dan valt het wel mee”, zegt Slagter tegen het AD.

De omroep krijgt het vooral moeilijk met reisprogramma’s als We zijn er bijna! en Droomhuis Gezocht. „Ik voorzie dat we die voorlopig niet meer kunnen maken.”