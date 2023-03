Yvon Jaspers in tranen: hond Tom is te grazen genomen

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Linelle Deunk

Yvon Jaspers meldt vrijdag op Instagram dat ze ontroostbaar is, nadat haar hond Tom te grazen is genomen door een andere hond. Op het sociale medium deelt ze beelden van de trillende gewonde hond. De viervoeter vergezelde regelmatig de presentatrice bij haar bezoekjes aan de boeren uit Boer zoekt vrouw en was dan ook vaak te zien in het programma.