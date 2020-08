Epstein-madam Ghislaine Maxwell eist einde Suicide Watch: ’Te zwaar’

Ⓒ Getty Images

Advocaten van Ghislaine Maxwell, hebben geklaagd over haar omstandigheden in de cel bij een rechter in New York. De vermeende madam van Epstein zou ’slechter behandeld worden’ dan gevangenen met vergelijkbare daden, omdat men haar dolgraag in leven wil houden tot de rechtszaak. Ze vrezen een herhaling, na de zelfmoord van Epstein in een gevangenis in Manhatten vorig jaar.