Valerio Zeno vraagt vriendin ten huwelijk

De 39-jarige programmamaker en dj laat doorgaans weinig los over zijn privéleven, maar voor dit heugelijke feit maakt hij een uitzondering. Op sociale media is te zien hoe het aanstaande bruidspaar poseert met de ringen. Het stel is sinds 2019 samen.

Zeno maakte afgelopen jaar zijn rentree op de buis na een jarenlange televisiebreak. Hij is momenteel te zien als presentator van Echte meisjes in de jungle, ook praat hij wekelijks de luchtige rubriek met opmerkelijke filmpjes aan elkaar in Renze op zondag.

Renze Klamer is dan ook een van de vele BN’ers die Zeno en zijn verloofde feliciteren met het heuglijke nieuws. Ook prominenten als Britt Dekker, Dennis Weening, Bobbi Eden en Monica Geuze zijn blij voor de presentator.