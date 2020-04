Ellen DeGeneres keert terug met show vanuit huis

„Wat ik wil is jullie even een moment van afleiding geven met alles wat er momenteel gaande is in de wereld. Als je je klote voelt, wil ik je een beter gevoel geven. Als je je opgesloten voelt, wil ik je een gevoel van vrijheid geven. Als je denkt dat je de verkeerde kant opgaat, dan help ik je graag terug in de juiste richting”, aldus Ellen.

Ook Ellen’s vrouw Portia DeRossi is aan het werk gezet. Zij is zowel regisseur als cameravrouw bij de ’home editon’ van Ellen’s programma. Daarbij grapte DeGeneres dat de woonkamer de enige plek was waar gefilmd kon worden, ’omdat de rest van het huis vol staat met wc-papier’.

„Normaal gesproken kom ik het podium oplopen en klappen mensen voor mij. Maar ik wil hierbij klappen voor alle hulpverleners die dag in, dag uit keihard werken om dit virus te bestrijden. Mijn dank gaat ook uit naar supermarktmedewerkers, die ons dagelijks van dienst zijn. Wat jullie doen is simpelweg geweldig en ik dank jullie vanuit het diepst van mijn hart voor al jullie inspanningen.”