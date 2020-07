Producenten Ellen DeGeneres beschuldigd van seksueel wangedrag

Eerder deze maand publiceerde BuzzFeed een verhaal waarin tien voormalige en één huidige werknemer beschreven hoe het er aan toe gaat bij de productie van de talkshow. Sommigen vertelden dat ze berispt of ontslagen waren nadat ze zich ziek hadden gemeld of op een werkdag de begrafenis van een familielid hadden bijgewoond. Pesten zou een probleem zijn op de werkvloer, net als racisme en intimidatie door het hogere management.

Uit een tweede verhaal van BuzzFeed blijkt echter dat er ook verschillende producers zijn beschuldigd van seksueel wangedrag. Uitvoerend producent Kevin Leman zou een ex-medewerker op een bedrijfsfeest hebben proberen te versieren, hij zou de penis van een productieassistent hebben vastgepakt en betastte een assisent toen zij samen in de auto zaten. Hij zou daar later op kantoor nog ongepaste opmerkingen over hebben gemaakt. Leman, die niet werd genoemd in het eerste rapport, ontkent elke vorm van seksueel wangedrag en zegt niet te geloven dat er in de zeventien jaar dat hij bij de The Ellen DeGeneres Show werkt ooit een klacht over hem is gemeld.

Ook uitvoerend producent Ed Glavin wordt genoemd in het nieuwe rapport en zou de repuatie hebben ’handig te zijn met vrouwen’. Maar liefst 47 werknemers zouden hebben toegegeven dat hij het team intimideerde en bang maakte.

Hoewel Ellen DeGeneres zelf de afgelopen tijd ook het onderwerp was van negatieve verhalen in de media - onder meer de Nederlandse YouTuber Nikkie de Jager liet zich niet lovend uit over de host na een bezoekje aan de show - gaan de klachten niet over de presentatrice zelf.