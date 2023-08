Datingshow Powned start naast het bed: echte liefde na slaapkamerdate

Geen kapers op de romantische kust, geen geforceerde uitstapjes: in de nieuwe webserie van Powned vindt de eerste ontmoeting tussen twee singles direct plaats in de slaapkamer van een van hen. Tom (21) en Rick (19), te zien in de aflevering van woensdag, zijn vooralsnog hét succeskoppel van deze reeks. De jongens zijn, weken na de opnamen, nog smoorverliefd.

Het eerste afspraakje van Tom (r) en Rick (l) was voor het oog van de camera én meteen op de slaapkamer van Rick. Ⓒ Powned