’De muziek van Miles Davis zal tand des tijds doorstaan’

„Ik denk niet dat er één boodschap in de film zit, dat is in elk geval niet mijn bedoeling geweest”, vertelt Nelson aan BuzzE. „Het is een eerbetoon aan Miles Davis en zijn muziek. Maar ook aan zijn lastige persoonlijkheid en de wereld waarin hij zich staande moest zien te houden. En de fouten die hij maakte. Je kan er zoveel uithalen: het gaat over passie, het gaat over racisme, het gaat over noodlot en tegenslag. Iedereen moet zelf bedenken wat hij of zij erbij voelt en denkt.”

De 68-jarige filmer kwam al op jonge leeftijd in contact met de muziek van het jazz-icoon. „Mijn vader had diverse albums van Miles Davis waar hij heel veel naar luisterde”, herinnert hij zich. „Toen ik ging studeren, heb ik Kind of Blue mee gestolen, zodat ik die kon blijven luisteren. Zijn stuk Flamenco Sketches is denk ik een van de beste stukken muziek die ooit is gemaakt: elke keer als ik dat luister, ontdek ik er weer iets nieuws in.”

Dagboekfragmenten

In de film wordt het levensverhaal van Miles Davis verteld aan de hand van dagboekfragmenten die worden voorgelezen door een acteur. Daarnaast bevat de documentaire uniek beeldmateriaal van de trompettist. „We hebben veel 16mm-materiaal gevonden van zijn vrienden en familie, beelden die nooit eerder zijn gepubliceerd: shots van Miles in zijn auto, of op het balkon, het laatste beeld van de film. Maar zeker de eerste decennia moesten we het doen met foto’s. We hebben duizenden foto’s bekeken, ook vaak nooit eerder gepubliceerde beelden die vrienden, collega’s en journalisten hebben gemaakt. Voor de momenten dat we geen bewegend beeld hadden, gaven deze toch een heel goede indruk van die vaak cruciale of bijzondere momenten in zijn leven.”

Regisseur Nelson denkt dat de muziek van Davis de tand des tijds zal doorstaan en over twee eeuwen nog steeds wordt beluisterd. „Kind of Blue is niet voor het niets het best verkochte jazzalbum aller tijden. Zijn nummers zijn zo bijzonder en gelaagd, elke keer als je weer luistert, hoor je iets nieuws. Een nieuw verhaal, een nieuw detail, een nieuwe toon. Er is weinig muziek die dat effect blijft hebben.”