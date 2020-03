Nu al ergernis om coronalied BN’ers

Het veelgehoorde commentaar is dat de BN’ers in deze coronacrisis beter praktisch hun handen uit de mouwen kunnen steken, dan met een lied te komen. Men drijft dan ook de spot met het initiatief van de BN’ers. Zo schrijft iemand: „Graag een lintje voor die 100 fantastische, onbaatzuchtige en invoelende BN’ers die ons met hun Coronalied een hart onder de riem steken. Daar kan heel Nederland een voorbeeld aan nemen!”

Des te meer respect is er voor Marga Bult, die laatst aankondigde weer de verpleging in te gaan.

Ook verschijnen er al sarcastische versies van ’het Coronalied’. Aan het originele lied werkten onder meer Edsilia Rombley, Gordon, Leontine Borsato, Yolanthe Cabau, Martijn Krabbé, Ellie Lust en Danny Blind vanuit huis mee.

Ook in het buitenland worden beroemdheden die nu optreden in het kader van corona op de hak genomen. Zo deelde de Britse Katie Hopkins onlangs op het sociale medium een video met haar 1 miljoen volgers waarin ze sterren adviseerde gewoon even thuis te blijven in hun ’yoga-outfit’, terwijl het volk zich ondertussen ’zorgen maakt over hun loonstrookje, de hypotheek en onze zieke oma’. „Als we jullie nodig hebben om haar kleding uit te trekken, of iets anders fantastisch te doen, laten we het jullie weten.”