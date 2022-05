Oekraïense commentator vanuit schuilkelder: ’Songfestival kan baken van hoop zijn’

Miroschnychenko zit momenteel in een schuilkelder op een onbekende plek in Oekraïne. In een kamer ernaast zitten acht mensen te werken en nog iets verderop jureert de jury alle inzendingen, zo vertelt de commentator. Hoeveel Oekraïeners de finale van het songfestival zaterdag kunnen kijken, is niet bekend. „Ik hoop veel”, zegt Miroschnychenko. „In deze tijd hebben we niet veel blijde gevoelens. Het songfestival kan een baken van hoop zijn. Een paar uur lang genieten van het leven van vroeger.”

De Oekraïense medewerkers van het liedjesfestijn zitten uit voorzorg in een schuilkelder. „Je zit nergens perfect veilig in ons land. Gisteren, tien minuten voor de show begon, was er een luchtalarm in heel Oekraïne. Vanwege de protocollen moest iedereen naar de schuilkelder. Daarom zit ik nu in de schuilkelder, dan kan niks de uitzending verstoren.”

De Oekraïense groep Kalush Orchestra gooit met het nummer Stefania hoge ogen in de voorspellingen, al is het maar omdat veel fans het een mooi politiek statement zouden vinden als het land wint. Miroschnychenko benadrukt dat de steun vanuit songfestivalfans het land erg goed doet. Hij zou het dan ook mooi vinden als het land wel wat stemmen krijgt, maar winnen is niet het doel. „Morgen zullen Russische hackers ons stemsysteem proberen te hacken”, zegt hij. „Ik weet niet of Oekraïne wint. Het kan ons eigenlijk ook niet schelen. We wachten op een andere, veel grotere zege.”