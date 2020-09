Robin Speijer jongste winnaar van de Sacha Tanja Penning

Robin Speijer: „Ik kom van boven de rivieren en wist niet dat dit een Oeteldonk-sjaal was.” Ⓒ Foto Roel Dijkstra

Robin Speijer is pas 23 lentes jong en net een jaar afgestudeerd van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, maar haar doeken van in close-up geschilderde, vaak felgekleurde stoffen zijn al opgenomen in diverse privéverzamelingen. Ook Museum Voorlinden in Wassenaar kocht vier van haar schilderijen. Vandaag krijgt de kunstenares uit handen van Wim Pijbes, oud-directeur van het Rijksmuseum, de Sacha Tanja Penning uitgereikt. Ze is de jongste winnaar ooit van deze prijs, die de hedendaagse figuratieve kunst in Nederland wil stimuleren.