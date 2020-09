Nieuwe James Bond vanaf 12 november in de bioscoop

Distributeur Universal Pictures International lanceerde dinsdag een nieuwe Nederlandse poster van de film; donderdag volgt een nieuwe trailer. Hiermee lijkt de release van de film op 12 november gegarandeerd.

No Time To Die was de eerste film die in het voorjaar werd uitgesteld vanwege de coronacrisis. Daarna volgden veel blockbusters, zoals Fast & Furious 9, Black Widow en Top Gun 2. Maar nu de thriller Tenet het afgelopen weekend in heel Europa volle zalen trok, lijkt bewezen dat grote films ook met alle coronarestricties toch een succes kunnen worden.

No Time To Die wordt de laatste Bond-film met acteur Daniel Craig in de rol van geheim agent 007. Bond lijkt zijn turbulente leven achter zich te hebben gelaten en hij leidt een rustig bestaan op Jamaica. Dit wordt abrupt onderbroken wanneer zijn oude vriend en CIA agent Felix Leiter hem vraagt om een ontvoerde wetenschapper te helpen bevrijden.