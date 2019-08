’Miley wilde in therapie om huwelijk te redden’

„Ze nam haar toewijding tot het huwelijk heel serieus en vond het geweldig om getrouwd te zijn. Miley wilde in therapie gaan om hun huwelijk te repareren, ze wilde niets liever dan een gezonde, goede relatie hebben”, aldus een bron, die eveneens meldde dat de twee al een paar maanden uit elkaar waren voordat de breuk officieel naar buiten werd gebracht.

Hemsworth verblijft momenteel in Australië om de stukgelopen relatie te verwerken, terwijl Miley in Italië op vakantie is met Kaitlynn Carter, de ex van realityster en zoon van Caitlyn Jenner, Brody.

