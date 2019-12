Travis Scott houdt nog steeds van Kylie Jenner

Travis’ ex Kylie kwam ter sprake tijdens het interview toen hij het had over zijn dochtertje Stormi. „Ik hou van haar mama en dat zal ik altijd blijven doen. Het moeilijke deel van relaties is om proberen één te zijn zonder een miljoen andere stemmen die proberen er tussen te komen.”

In oktober besloten Travis en Kylie om uit elkaar te gaan. Eerder liet Kylie haar fans al weten dat Travis en zij ondanks hun breuk ’goed met elkaar omgaan’. Het dochtertje van de twee heeft hun hoogste prioriteit.