Hanne van K3 deelt eerste babyfoto

Op de foto blijft het gezichtje van het jongetje buiten beeld. Wel is zijn armpje te zien. „Na al die maanden kunnen we je eindelijk in onze armen houden”, schrijft Hanne erbij. „Het is onwerkelijik, overweldigend en tegelijkertijd zo vertrederend, leerrijk en magisch.” De k3-zangeres bedankt ook haar fans die ’zo intens met ons meeleven’.

Maar voorlopig ’kruipt’ Hanne weer ’in onze bubbel’. „Ik neem nog even de tijd om te genieten van deze unieke, eerste momentjes.”