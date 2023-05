Glennis Grace op de weg terug: ’Het begin is er’

„En dat voelt voor mij heel fijn”, vervolgt Grace. „Dat ik ook weer langzamerhand door het Nederlands publiek in hun armen gesloten wordt.”

Grace benadrukt dat het „nooit goed te praten” is „wat er is gebeurd.” Daarmee doelt de zangeres op haar veroordeling voor openlijke geweldpleging richting supermarktmedewerkers van Jumbo. In november vorig jaar kreeg Grace daar een taakstraf van 200 uur voor opgelegd.

De artiest heeft het gevoel dat ze uit een bepaald soort „bubbel getrokken” is. „Wat uiteindelijk voor mij heel goed is geweest”, vervolgt ze. „Het was zwaar, heel zwaar, maar ook een hele grote les.”