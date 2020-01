Frank Ocean is het gezicht van Prada

Het Italiaanse modehuis deelde donderdag de eerste beelden van de nieuwe voorjaar/zomer-collectie waarin Frank te zien is. Ook regisseur Nicolas Winding Refn en acteur Austin Butler poseren in looks van de Optimist Rhythm-collectie.

De zanger draagt geregeld kledingstukken van Prada. Zo verscheen hij vorig jaar tijdens het Met Gala in een jasje van het merk. Ook modellenwerk is hem niet vreemd. Eerder stond hij voor de lens voor Calvin Klein en Band of Outsiders.