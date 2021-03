Platenlabel Top Notch laat Bilal Wahib vallen

„Door ons is kennisgenomen van de acties van Bilal Wahib op Instagram Live vannacht. Dit heeft ons er toe doen besluiten om per direct alle werkzaamheden ten aanzien van de artiest Bilal Wahib neer te leggen”, aldus het label in een verklaring op Instagram.

Top Notch zegt de situatie te betreuren en keurt het gedrag van de artiest af. „Wij wachten verdere berichtgeving vanuit het management van Bilal Wahib af en verwijzen iedereen voor commentaar door naar het management.”

Het management van de acteurs is woensdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

Sinds woensdag circuleren beelden op sociale media van een video waarin Wahib en Ahammoud een minderjarige jongen geld bieden als hij zijn geslachtsdeel laat zien. De jongen geeft daar vervolgens gehoor aan, waarna de acteurs duidelijk maken dat het een grap was. „Je hebt je piemel niet laten zien, bro. Je piemel kan toch niet kijken?” Op sociale media spreken veel mensen hun afschuw uit. Op een reactie van een andere Twitteraar hierover laat de politie Amsterdam weten dat de zaak bij hen bekend is en in behandeling is bij de zedenpolitie.