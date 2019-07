Arjen Lubach lanceert lied over ex van Baudet

Ⓒ Hollandse Hoogte / Michiel Wijnbergh Fotografie

Arjen Lubach brengt donderdag het lied Beter in Bed uit, een van de succesnummers uit zijn theatershow Arjen Lubach Live!. Het nummer is te beluisteren op Spotify; om 13.00 uur wordt op YouTube ook de clip gelanceerd. De animatie is gemaakt door Brontomus Collective.