Ralph Lauren doneert 10 miljoen dollar voor coronabestrijding

De donatie wordt verdeeld tussen onder meer een fonds van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en een organisatie die de noodhulpdiensten bijstaat. „Nu meer dan ooit, in deze tijd van nood, is het onze missie geworden elkaar te steunen”, motiveert Ralph Lauren de bijdrage.

Het bedrijf steunt zijn eigen medewerkers ook met hulp bij medische zorg, ouderenzorg en kinderopvang. Ook onderzoekt Ralph Lauren de mogelijkheid om - net zoals andere modelabels doen - mondkapjes en doktersjassen te maken.

Ralph Lauren is niet de enige uit de modewereld die een steentje bijdraagt in de coronacrisis. Ook Donatella Versace, Gucci en Giorgio Armani deden al een donatie.