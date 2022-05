Fan verwacht kindje met dubbelganger Ed Sheeran

Tijdens een concert van de Britse superster sloeg de vonk tussen Amanda Baron en de 27-jarige Ty Jones over. Ty werkt als een fulltime lookalike van de Britse zanger, een zogeheten Ed-a-like.

Aanvankelijk had Ty moeite met daten. „Ik weet niet altijd zeker of vrouwen echt geïnteresseerd zijn in mij, of dat ze alleen met mij willen daten omdat ik op Ed lijk”, vertelt hij aan The Sun. „Maar met Amanda is het geweldig. Ze is de beste!”

Amanda, die in juli is uitgerekend, is in verwachting van een meisje. Ze hoopt dat haar kindje ook een groot fan zal worden van Ed Sheeran.