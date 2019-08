Katy Perry opnieuw beschuldigd van seksueel wangedrag

„Ik was ooit uitgenodigd voor een privéfeestje met Katy Perry waar ze mij, in behoorlijk aangeschoten toestand, koos als object om haar passie op te botvieren”, aldus de 43-jarige presentatrice, die beweert dat de 34-jarige Katy haar probeerde te zoenen. „Het lukte me om me met kracht te verweren en Katy vond gelijk een nieuw doelwit om te zoenen, te knuffelen en tegenaan te schuren.” Wanneer de avond in kwestie zich precies afspeelde, is niet duidelijk.

Eerder deze week zei ook acteur Josh Kloss dat de zangeres zich had misdragen. Josh, die meespeelde in haar videoclip Teenage Dream, schreef op Instagram dat Katy zijn broek en ondergoed heeft uitgetrokken voor het oog van een groep omstanders.

Eerder kwam Katy ook al onder vuur te liggen vanwege haar extreme geflirt met mannelijke kandidaten in American Idol. Zo kuste het jurylid een 19-jarige jongen na zijn auditie zelfs ongevraagd op de mond toen hij aangaf nooit eerder te hebben gezoend. Hij zei achteraf dat hij zich er ’erg ongemakkelijk’ bij had gevoeld.