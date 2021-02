The White Stripes zetten debuutoptreden UK op YouTube

Het was de eerste keer dat de Amerikaanse band, die in 2011 ophield te bestaan, op de Britse tv te zien was. Hotel Yorba staat ook op het Greatest Hits-album dat eind vorig jaar van het duo verscheen.

Jack White is momenteel bezig met het opruimen van zijn archief, zo lijkt het. Eerder zette hij ook het hele optreden dat hij samen met Meg deed voor de internetserie From The Basement uit 2005. Er waren al gedeelten van het optreden te vinden op internet, maar nu is de hele set beschikbaar, inclusief een coverversie van het nummer Party of Special Things to Do van Captain Beefheart.