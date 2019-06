Topmodel Bar Refaeli weer in verwachting

Dat maakte de 34-jarige blondine bekend via Instagram. Bar, die vorige maand een van de presentatoren van het Eurovisiesongfestival was, heeft al twee dochters met haar echtgenoot Adi Ezra: de 2-jarige Liv en de 1-jarige Elle. Het model trouwde in 2015 met de tien jaar oudere Adi.

In 2011 verbraken Bar en Leonardo na zes jaar hun knipperlichtrelatie. Ze zijn nog steeds goed bevriend.