Ticketmaster staakt kaartverkoop Bruce Springsteen wegens storing

Bruce Springsteen en The E Street Band treden op 25 mei volgend jaar op in de Johan Cruijff ArenA. Woensdag werd er een tweede show in Amsterdam aangekondigd, voor 27 mei. Daarnaast geeft hij op 11 juni een concert in Landgraaf.

Volgens concertorganisator MOJO is het eerste optreden bijna uitverkocht. Het is onduidelijk hoeveel kaarten er nog beschikbaar zijn voor het tweede optreden in Amsterdam. Ook is onduidelijk of er nog kaarten zijn voor het derde optreden, 11 juni in Landgraaf. Ticketmaster was woensdag niet bereikbaar voor een toelichting of commentaar.

De rockband en zanger geven in februari verschillende optredens in de Verenigde Staten en beginnen hun Europese tour op 28 april in het Spaanse Barcelona. Springsteen doet verder onder meer Duitsland, Noorwegen en Ierland aan en sluit de tour op 25 juli 2023 af in Monza in Italië.