Anna Nooshin en verloofde uit elkaar: ’Ik zal onze tijd samen koesteren’

„Lieve allemaal, met veel verdriet, maar ook heel veel liefde, hebben Nassim en ik besloten om uit elkaar te gaan”, schrijft Nooshin op Instagram Stories. „Ik hou heel veel van hem en zal altijd dankbaar zijn voor de mooie jaren samen. Mijn geloof in de liefde zal er altijd zijn en ik zal de tijd die we samen hebben gehad koesteren. Ik hoop dat we hier beiden in rust mee kunnen dealen. Hoop voor begrip.”

Het stel was zo’n vier jaar samen. In april 2019 maakte Nooshin bekend te zijn verloofd met ondernemer Nassim Zeta. Toch leek het stel geen haast te hebben met trouwplannen. „Ik geniet heel erg van deze fase en geen haast hebben”, liet ze in maart 2020 weten aan Grazia. „Ik vind het stiekem heel romantisch als het een kleine aangelegenheid wordt. Ik denk dat de kans groot is dat als het zover is precies niemand het weet.”