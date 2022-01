’Regisseur The Voice herkent zich niet in beschuldigingen’

Ⓒ ANP

Hilversum - De regisseur van The Voice of Holland die van grensoverschrijdend gedrag is beschuldigd geeft aan dat hij niets verkeerds heeft gedaan. Hij geeft wel toe dat hij amicaal is met kandidaten, maar herkent zich niet in de beschuldigingen dat hij grenzen is overgegaan.