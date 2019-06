Mark Ronson moest spugen op huwelijk Tom Cruise

Mark Ronson was de gelukkige dj die door Katie en Tom werd ingehuurd om de muziek op hun bruiloft te verzorgen in een Italiaans kasteel. Dat liep alleen niet helemaal volgens plan. „Ik was vreselijk starstruck door Tom Cruise”, vertelt hij aan de Mirror.

„Ik werd vreselijk dronken. Als ik aan dj’en ben heb ik helemaal niet door dat ik dronken ben dus blijf ik drinken. Zodra de muziek stopte, begon alles te draaien en heb ik door heel het kasteel overgegeven. Het was ontzettend respectloos. Het spijt me Tom.”

Ondanks dat hij flink moest overgeven, kijkt Mark wel terug op een leuke dag. „Het was een geweldige bruiloft. Ik mixte de themasong van Top Gun aan elkaar met andere nummers en Tom deed of hij samen met mij aan het schieten was. Dat was cool.”

In 2011 werd Ronson gevraagd te draaien op de bruiloft van Paul McCartney met Nancy Shevell. „Er was een bepaald moment waarop ik typische liedjes aan het spelen was zoals Beyoncés Crazy In Love. En toen dacht ik: ’Is het cool als ik The Beatles speel? Als ik Paul speel?’ Ik heb het gedaan en iedereen werd gek!”