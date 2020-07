Caroline van Eeden deelt foto van pasgeboren kleindochter

„Knuffelen met mijn allerliefste meisje, zo schattig ben je mooie Philou”, schrijft Caroline bij het kiekje.

Eind juni mocht Caroline haar derde kleinkind verwelkomen. Eerder liet ze aan Shownieuws weten te hopen op een kleindochter, want ze heeft zelf drie zonen en twee kleinzoons. „Ze zijn me allemaal even lief, maar ik heb nu twee kleinzoons, dus het zou wel heel leuk als het een meisje zou worden”, aldus Caroline.