’Bella Hadid en The Weeknd weer uit elkaar’

Een bron van de showbizzsite meldt dat het model en de muzikant het te druk hebben met hun carrières. „Ze zijn fysiek en mentaal te ver van elkaar verwijderd. Bella maakt zich op voor haar klussen tijdens Fashion Week en Abel werkt hard aan zijn nieuwe album en zijn aanstaande acteerdebuut.” De zanger heeft een rol in een nieuwe film met Adam Sandler.

De eerste berichten over een relatie tussen de half-Nederlandse Bella en Abel Tesfaye, zoals The Weeknd eigenlijk heet, stammen uit 2015, toen ze samen werden gespot op Coachella. Ze zouden al twee keer eerder uit elkaar zijn gegaan, maar in die gevallen kwam het uiteindelijk weer goed.

De anonieme insider is dan ook optimistisch over een hereniging in de toekomst. „Ze hopen ooit weer samen te komen, maar voor nu richten ze zich op zichzelf en hun zakelijke projecten.”